Иммунолог дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие недели

Иммунолог Николай Крючков дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие недели. Он рассказал «Известиям», что на протяжении 2,5 недель будет наблюдаться рост заболеваемости.

По его словам, новое ответвление омикрон-штамма коронавируса может привести к 100 тысячам случаев заражений в сутки.

«Что касается заболеваемости, то я думаю, что еще минимум 2,5 недели мы будем наблюдать усиленный рост. Дальше будет короткая фаза стабилизации: медленный спуск — в 2–2,5 раза медленнее, чем был подъем. И потом главная интрига — когда к нам придет BA2, который в Дании дал супер вспышку заболеваемости. Это ответвление "омикрона" может привести к тому, что у нас будет выявляться более 100 тысяч случаев заражения в сутки», — пояснил Крючков.

Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщил, что после омикрон-штамма коронавируса человек может охрипнуть или потерять голос. Он также подчеркнул, что отдельным категориям людей следует уделять больше внимания заботе о горле. В частности, речь идет о тех, у кого удалены миндалины.