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Отоларинголог назвал неожиданное последствие омикрон-штамма

Отоларинголог Зайцев: после омикрона человек может охрипнуть или потерять голос

Фото: Shutterstock

После омикрон-штамма коронавируса человек может охрипнуть или потерять голос. Такое неожиданное последствие COVID-19 назвал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, сообщает Ura.ru.

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«Если задняя стенка глотки и небные миндалины пропускают удар и инфекция уходит на один этаж ниже в гортаноглотку, то ее слизистая оболочка находится под ударом, и голос действительно может пропадать. Может быть явление дисфонии, когда голос становится охриплым, или явление афонии, когда голос полностью исчезает», — сказал врач.

Он также подчеркнул, что отдельным категориям людей следует уделять больше внимания заботе о горле. В частности, речь идет о тех, у кого удалены миндалины. «Если миндалины были удалены, то защитника на уровне глотки уже нет. Это, прямо скажем, плохо. По задней стенке глотки бьют сухой воздух, смог и вирусные инфекции», — объяснил Зайцев.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о влиянии омикрон-штамма на сосуды. По ее словам, южноафриканский вариант вируса, как и другие штаммы, влияет на сосуды и повреждает их стенки — из-за этого запускается механизм сосудистого спазма и тромбообразования.

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Анастасия Шейкина
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