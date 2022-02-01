Президент России Владимир Путин назвал Украину инструментом НАТО для сдерживания России. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ее запись доступна на YouTube.

По его мнению, США не беспокоятся о безопасности Украины — эта тема для них является второстепенной.

«Но самая главная их задача — сдерживание развития России. Вот в чем дело, в этом смысле сама Украины — это просто инструмент достижения этой цели», — сказал Путин.

Ранее бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Украина вступит в НАТО «достаточно нескоро» из-за «проблемных территорий» — Донбасса и Крыма.