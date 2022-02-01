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Путин назвал Украину инструментом НАТО

Путин: Украина является инструментом НАТО для сдерживания России

Фото: The Ukrainian Ground Forces / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал Украину инструментом НАТО для сдерживания России. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ее запись доступна на YouTube.

По его мнению, США не беспокоятся о безопасности Украины — эта тема для них является второстепенной.

«Но самая главная их задача — сдерживание развития России. Вот в чем дело, в этом смысле сама Украины — это просто инструмент достижения этой цели», — сказал Путин.

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Алиса Реброва
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