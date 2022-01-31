Бывший спикер Рады оценил сроки вступления Украины в НАТО

Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков оценил возможные сроки вступления страны в НАТО. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает «Интерфакс — Украина».

Экс-глава парламента заявил, что Украина вступит в НАТО «достаточно нескоро». «О какой-то конкретике вообще не говорят. У нас же в наличии два открытых проблемных вопроса: временно оккупированные территории, на которых находятся так называемые ЛДНР, и аннексированный Россией Крым», — сказал Разумков.

По словам политика, данные обстоятельства «отрезают» Украине возможность стать членом Североатлантического альянса.

Разумков отметил, что хотя в конституции Украины закреплен курс на интеграцию в НАТО и Европейский Союз, но основная задача страны — добиться тех стандартов жизни и безопасности, по которым живут указанные блоки.

Бывший спикер Рады также заявил о безосновательных страхах России из-за интеграции Украины в НАТО.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Мережко призвал страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности до ее вступления в альянс.