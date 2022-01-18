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На Украине потребовали от НАТО гарантий безопасности до вступления в альянс

Депутат Рады Мережко призвал НАТО обеспечить безопасность Украины до вступления в альянс

Фото: Press service of the Ukrainian Air Assault Forces Command / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Мережко призвал страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности до вступления в альянс, передает РИА Новости.

По его словам, пока Украина не стала полноправным членом Североатлантического альянса, ей хотелось бы поставить вопрос о гарантиях безопасности от тех стран НАТО, которые готовы ее защищать. Среди таких государств Мережко отметил Соединенные Штаты, у которых есть подобные договоренности с Японией.

Такое требование к странам-членам альянса, как считает депутат, покажет их настоящее отношение к украинскому вопросу.

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США и Япония подписали договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности в 1960 году. Соглашение предполагает, что страны будут расценивать агрессию против союзника как угрозу собственной безопасности. Кроме того, документ оговаривает присутствие американского контингента на территории Японии.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Украина заручилась поддержкой НАТО на случай военной угрозы со стороны России.

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Алиса Реброва
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