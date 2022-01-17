Украина заручилась поддержкой НАТО на случай военной угрозы России

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что Киев заручился поддержкой НАТО на случай военной угрозы со стороны России. Его слова приводит «Укринформ».

«Украине не следует надеяться на военное вмешательство НАТО или помощь в виде военной техники. Однако альянс заверил в политической поддержке в свете военной угрозы со стороны России», — подчеркнул главком ВСУ.

Залужный добавил, что украинскому командованию и властям следует учитывать, что страна имеет дело с армией России, которая насчитывает почти миллион военнослужащих. Он указал, что проинформировал НАТО об этой угрозе, при этом руководство альянса, по его словам, согласно с его оценкой и отдает себе отчет в серьезности ситуации.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киеву важны конкретные шаги НАТО по принятию и членству страны в альянсе. Политик подчеркнула, что «агрессивные устремления» России будут усиливаться, а членство в альянсе является решающим фактором для их сдерживания.

