Путин описал политику продвижения НАТО на восток словами «кинули и обманули»

Когда-то в НАТО обещали России не продвигать инфраструктуру альянса на восток ни на дюйм, однако в итоге «кинули и обманули» Москву. С таким мнением выступил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Отметим, что внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы», — возмутился президент, пояснив, что Москва не увидела ответа на ключевые требования о нерасширении НАТО на восток, отказе от размещения ударных систем вооружений вблизи границ РФ и возврате военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

Описывая политику по вступлению в различные альянсы, Путин напомнил, что право на свободный выбор каждой страны не должно угрожать безопасности других. Кроме того, в своих словах он напомнил о принципе неделимости безопасности.

