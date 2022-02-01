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Путин обсудил гарантии безопасности с итальянским премьером

Президент России Путин изложил премьеру Италии Драги подходы РФ к гарантиям безопасности

Фото: Globallookpress.com

Президент Владимир Путин по телефону изложил премьер-министру Италии Марио Драги российские подходы к гарантиям безопасности в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин изложил ключевые подходы российской стороны на этот счет, акцентировав важность соблюдения основополагающего принципа неделимости безопасности, зафиксированного в подписанных на высшем уровне документах ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Также Путин и Драги «условились продолжать диалог в интересах развития взаимовыгодных российско-итальянских отношений». В разговоре с главой итальянского правительства Путин передал поздравление президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле, который был избран на пост 29 января 2022 года.

Во время телефонного разговора в ноябре 2021 года премьер-министр Италии и президент России обсудили ситуацию c энергоносителями на Украине, а также миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии.

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Николай Чигасов
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