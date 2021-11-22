Стало известно о содержании разговора Путина с итальянским премьером

В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Италии Марио Драги обсудил ситуацию c энергоносителями на Украине, а также миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии. Содержание беседы стало известно из сообщения пресс-службы итальянского правительства в Twitter.

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«В центре переговоров были миграционный кризис на границе между Польшей и Белоруссией, динамика цен на энергоносители и ситуация на Украине», — говорится в сообщении канцелярии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в приписывании России участия в организации миграционного кризиса на польско-белорусской границе. По мнению дипломата, западным странам необходим внешний фактор для убедительного объяснения ситуации.

Миграционный кризис у восточных границ Европейского союза обострился после того, как белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегалов в страны ЕС.

С начала ноября на польско-белорусской границе собрались тысячи мигрантов, они предпринимали попытки перебраться в Польшу. В связи с этим Запад обвиняет Лукашенко в намеренной провокации и использовании людей на границе в своих интересах.