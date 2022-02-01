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Брейвику отказали в досрочном освобождении

Норвежский суд отказал массовому убийце Андерсу Брейвику в досрочном освобождении

Фото: Ole Berg-Rusten / NTB / Reuters

Норвежский суд отказал массовому убийце Андерсу Брейвику, совершившему два теракта в 2011 году, в досрочном освобождении. Об этом пишет Reuters.

«Риск насилия, [которое может совершить Брейвик], реален и равен тому, что было, когда ему впервые был вынесен обвинительный приговор», — говорится в заявлении окружного суда.

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Слушания по прошению Брейвика об освобождении начались 18 января. Преступник, сменивший имя на Фьотольф Хансен, прошение об УДО в сентябре 2020 года. Это стало возможным, так как преступник отсидел к тому времени восемь лет, что соответствует минимальному сроку заключения по его приговору.

22 июля 2011 года он совершил два теракта. Сначала взорвал самодельное устройство в правительственном квартале Осло — в результате погибли восемь человек. После этого убийца проник в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек.

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Елизавета Наумова
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