Раскрыты данные о заболеваемости гриппом и ОРВИ в российских регионах

В 71 регионе России превышены пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«На территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) и гриппом среди всех возрастных групп. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 71 субъекте РФ», — сообщается на сайте ведомства.

При подготовке к эпидемии в стране от гриппа привили более 69,1 миллиона человек, что составляет 47,3 процента населения России.

Ранее заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Зиновкин рассказал, к каким последствиям приводит одновременное заражение гриппом и коронавирусом. «Проводилась научная работа, когда ученые заражали мышей гриппом и COVID-19. И на фоне инфекции коронавируса грипп давал нехорошие осложнения, малосовместимые с жизнью. Наложение инфекций друг на друга может привести к тому, что летальность возрастет», — подчеркнул врач.