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Российский фондовый рынок закрылся ростом

Торги на Мосбирже 1 февраля завершились ростом основных индексов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов по итогам торгов во вторник, 1 февраля. Об этом свидетельствуют данные биржи. Индекс Мосбиржи прибавил 0,56 процента, а РТС вырос на 1,67 процента.

Рубль продолжает получать поддержку со стороны снижения геополитических рисков и уровней рынка энергоносителей, несмотря на некоторое снижение цен на нефть в рамках сегодняшней сессии. На вечерних торгах курс доллара достиг 76,64 рубля, курс евро — 86,36 рубля. Цена нефти Brent поднималась до 89,2 доллара за баррель, WTI — до 88,04 доллара.

В лидерах роста оказались «Лукойл», VK и МТС (они прибавили от 0,05 до 2,41 процента). В красной зоне — ценные бумаги Сбербанка, «Норникеля» и «Газпрома» (падение от 0,30 до 2,40 процента).

Курс доллара от TradingView

Поводом для общего позитивного настроя инвесторов остается стабилизация ситуации вокруг Украины. Несмотря на угрозы и детализацию санкций, которые могут ввести западные страны в отношении России в случае вторжения, новые сигналы относительно возможности эскалации не поступали. Рост фондового рынка России будет определяться развитием ситуации с санкциями против Москвы со стороны США и других западных стран, говорила на пресс-брифинге экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее прогнозам, коррекция может составить от 15 до 40 процентов, если рисковый военный сценарий не реализуется.

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Платон Щукин
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