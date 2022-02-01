Рост фондового рынка России поставили в зависимость от отношений с США

Рост фондового рынка России будет определяться развитием ситуации с санкциями против Москвы со стороны США и других западных стран, заявила на пресс-брифинге экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец, передает корреспондент «Ленты.ру».

Конкретные масштабы восстановления она поставила в зависимость от дальнейшего состояния международных отношений:

коррекция может составить от 15 до 40 процентов, если рисковый военный сценарий не реализуется, указала Донец.

При этом в целом Донец считает, что сценарии санкций сейчас можно разделить на «не страшные» и «маловероятные». Она отметила, что перспективы ограничений сейчас не столько завязаны на военном сценарии, сколько становятся стандартным инструментом политики, как это было в последние годы.

Анонсируемые санкции против России США и страны Запада связывают с якобы готовящимся обострением конфликта на Украине. Москва обвинения в агрессивных действиях отрицает. На фоне геополитической напряженности российский фондовый рынок в начале января пережил серьезное падение. Индекс Московской биржи и курс рубля достигали минимальных значений за несколько месяцев. Из-за переоценки облигаций на фоне обвала российские банки лишились примерно 200 миллиардов рублей, хотя убыток в значительной степени был компенсирован, отмечали в Центральном банке.