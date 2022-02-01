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Планы на санкции против России поделили на «нестрашные» и «маловероятные»

Экономист «Ренессанс Капитала»: планы на санкции против РФ нестрашны или маловероятны

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Имеющие планы на санкции Запада в отношении России можно разделить на «нестрашные» и «маловероятные», заявила на пресс-брифинге экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Санкции делятся для России на нестрашные и маловероятные, особенно те, что рассматриваются в линейке упреждающих», — сказала она. Аналитик обратила внимание на то, что такие ведомства, как Центральный банк или Минфин явно не готовятся к драматическому сценарию и в нынешней ситуации остаются «чрезвычайно спокойными».

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Она подчеркнула, что ограничения сейчас не столько завязаны на военном сценарии развития событий на Украине, сколько становятся стандартным инструментом политики, как это и было в последние годы. Санкции, как отмечается в презентации Донец, могут быть введены даже при условии деэскалации. При введение ограничений, скорее всего, будет мало ощутимо и может даже принести рынку некоторое облегчение, заметила она.

Из презентации Донец также следует, что чувствительность экономики к внешним факторам существенно снижена, но пострадать от санкций против России при том могут и другие страны региона, тесно связанные с ней, прежде всего — Белоруссия.

США и страны Европы анонсируют введение серьезных санкций в отношении России, аргументируя это якобы готовящимся вторжением на Украину. Москва неоднократно отрицала соответствующие обвинения, однако Запад продолжает обсуждать различные сценарии возможных ограничений, часть из которых могут ввести «авансом».

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Платон Щукин
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