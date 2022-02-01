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В Ростуризме пояснили значение закрытых и открытых стран для россиян

Ростуризм: отсрочка на возврат средств по отмененным турам действует по закрытым странам

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Ростуризме объяснили, какие страны считаются закрытыми и открытыми для российских путешественников при процедуре возврата туроператорами средств за отмененные из-за пандемии путевки. Об этом рассказала глава ведомства Зарина Догузова в ходе прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

Речь идет о продлении отсрочки, которая действует в рамках постановления правительства номер 1073. «Я напомню, что продление отсрочки будет действовать по закрытым странам, а по открытым туроператоры должны в кратчайшие сроки выполнить обязательства перед туристами», — напомнила Догузова.

Глава Ростуризма пояснила, что понятие «открытая страна» обозначает государство, с которым у России восстановлено регулярное авиасообщение, и которое принимает россиян с туристическими целями. К ним относятся ОАЭ, Доминикана, Турция и Куба.

«Закрытые — это страны, с которыми либо не восстановлено регулярное авиасообщение, либо если оно восстановлено, то сама страна не принимает россиян с туристическими целями», — уточнили в Ростуризме.

Ранее, в декабре, власти согласовали перенос выплат российским туроператорам по несостоявшимся турам. Срок возврата средств будет продлен до 2023 года. Речь идет о поправках в действующий закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

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Мария Гейн
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