Сделку Microsoft проверит «агрессивное» американское ведомство

Федеральная торговая комиссия США (FTC) проведет проверку в отношении сделки Microsoft по приобретению разработчика игр Activision Blizzard, пишет Bloomberg. Ведомство, пообещавшее более «агрессивно» контролировать подобные слияния компаний, изучит сделку на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Среди успешных проектов игрового бизнеса Microsoft уже числятся Xbox и ряд популярных игр, такие как Halo и Minecraft. В недавнем заявлении технологическая корпорация назвала себя игроком № 3 на мировом игровом рынке после Tencent Holdings и Sony. Приобретение продуктов Activision, среди которых Call of Duty и World of Warcraft, поможет Microsoft расширить список игр для Xbox и выйти на быстрорастущие рынки мобильных игр и метавселенных.

Именно на этой адаптации игрового портфолио Activision к консолям и другому техническому обеспечению Microsoft сосредоточится американский регулятор во время антимонопольной проверки. FTC намерена изучить, может ли слияние нанести ущерб конкурентам Microsoft и ограничить их доступ к крупнейшим играм Activision (например, для Sony Playstation). По данным NPD Group, последняя часть франшизы Call of Duty (Call of Duty: Vanguard) стала самой продаваемой игрой в 2021 году. Сделка может ударить и по производителям игр, таким как Electronic Arts (создатель Battlefield и EA Sports), так как Microsoft, возможно, начнет отдавать предпочтение играм Activision на платформе Xbox перед всеми остальными продуктами.

Председатель FTC Лина Хан, которая заняла пост летом 2021 года, известна своей радикальной позицией в отношении подобных сделок, особенно когда дело касается технологических гигантов. По ее словам, IT-компании часто могут использовать свое доминирование в одной отрасли для укрепления своих позиций в других. После ее прихода на должность ведомство неоднократное обращалось в суд, чтобы предотвратить крупные «поглощения», такие как покупка разработчика Arm производителей видеокарт Nvidia и сделку аэрокосмической корпорации Lockheed Martin с производителем двигательных установок Aerojet Rocketdyne Holdings.

После того как Microsoft объявила о мегасделке по покупке Activision Blizzard, акции ее конкурента — Sony — обрушились на 13 процентов, а капитализация упала на 20 миллиардов долларов за день. Падение ценных бумаг Sony стало крупнейшим с 2008 года. Дело в том, что игры для приставок PlayStation и сетевые сервисы приносят Sony до 30 процентов выручки, а сделка Microsoft дает ей доступ к впечатляющему набору игр, включая Call of Duty, Diablo и World of Warcraft.