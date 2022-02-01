Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о двухмесячном запрете экспорта удобрений. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина, речь идет о запрете экспортировать аммиачную селитру.

«Со 2 февраля вступает в силу двухмесячный запрет на экспорт аммиачной селитры. Соответствующее постановление правительства подписано», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято для того, чтобы обеспечить успешное завершение посевной кампании аграриями, а также беспрерывную работу предприятий промышленного сектора.

О том, что правительство России обсуждает возможность введения временного запрета на экспорт аммиачной селитры, ранее сообщал «Коммерсантъ». На такой шаг правительство может пойти из-за нехватки удобрения российским аграриям, которые прогнозируют в этом году ранние посевные работы, отмечало издание.