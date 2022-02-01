Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Мишустин подписал указ о двухмесячном запрете экспорта удобрений

Премьер России Мишустин подписал указ о двухмесячном запрете экспорта аммиачной селитры

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о двухмесячном запрете экспорта удобрений. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина, речь идет о запрете экспортировать аммиачную селитру.

«Со 2 февраля вступает в силу двухмесячный запрет на экспорт аммиачной селитры. Соответствующее постановление правительства подписано», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято для того, чтобы обеспечить успешное завершение посевной кампании аграриями, а также беспрерывную работу предприятий промышленного сектора.

О том, что правительство России обсуждает возможность введения временного запрета на экспорт аммиачной селитры, ранее сообщал «Коммерсантъ». На такой шаг правительство может пойти из-за нехватки удобрения российским аграриям, которые прогнозируют в этом году ранние посевные работы, отмечало издание.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал возможный сценарий войны между Россией и НАТО
Раскрыты кожные симптомы омикрона
Захарова рассказала о штрафе за осужденных на Шри-Ланке за сбор жуков россиян
Россиян предупредили о главных местах распространения омикрон-штамма
Мишустин подписал указ о двухмесячном запрете экспорта удобрений
В Москве арестовали обвиняемого в поджоге квартиры в Чертаново
В Пентагоне заявили о неготовности перебросить войска в Европу
В России назвали Совбез ООН «не местом для политических упражнений»
Небензя описал выполнение Киевом Минских соглашений словами «ни одного движения»
В Москве пообещали ответ на санкции Запада из-за Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.