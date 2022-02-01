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Польские пограничники заявили о новом инциденте на границе с Белоруссией

Пограничная стража Польши: белорусские военные обстреляли польский пост сигнальной ракетой

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Белорусские пограничники обстреляли польский пост из пистолета с сигнальной ракетой. О новом инциденте на границе с Белоруссией 1 февраля сообщила пресс-служба Пограничной стражи Польши в официальном Twitter-аккаунте.

«Сегодня ночью на участке Беловежской заставы пограничной стражи белорусские военные выстрелили из сигнального оружия, ракета упала на польской стороне», — заявило ведомство.

Отмечается, что сигнальная ракета упала на территорию стационарного пограничного поста.

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10 января пресс-служба ведомства сообщала, что в ходе попыток прорваться на польскую территорию в районе Черемхи и Шудзялова мигранты и сотрудники белорусских служб бросали в сторону польских патрулей камни и шумовые петарды. В результате пострадала одна сотрудница пограничной стражи.

В 2021 году на границе Белоруссии с Польшей и Литвой разразился миграционный кризис после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не сдерживать потоки мигрантов из Ближнего Востока, желающих попасть в Евросоюз. С начала прошлого года пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии.

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Дмитрий Сотак
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