Сотрудница погранстражи Польши пострадала при попытке штурма границы нелегалами

Сотрудница Пограничной стражи Польши пострадала во время штурма границы нелегалами со стороны Белоруссии. Об этом сообщили в погранстраже, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что в ходе попыток прорваться на польскую территорию в районе Черемхи и Шудзялова мигранты и сотрудники белорусских служб бросали в сторону польских патрулей камни и шумовые петарды. «Сотрудница Пограничной стражи получила травмы головы, она находится в больнице», — отметила польская сторона.

Отмечается, что за сутки зафиксировали около 49 попыток штурма границы Польши. При этом с начала 2021 года пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии.

4 января замглавы МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что пограничная служба республики подписала договоры с подрядчиками о строительстве заграждения на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса. По его словам, стену построят из стали, ее закончат к лету 2022-го.