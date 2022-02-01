Burger King попросил разрешить ввоз импортных сыров в Россию

Burger King попросил Минпромторг России отменить продовольственное эмбарго и разрешить ввоз импортных сыров. В компании пожаловались на нехватку отечественного сырья на фоне роста спроса на блюда с сыром, пишет РИА Новости.

Директор по коммуникациям «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов отметил, что «ряд вкусных новинок, содержащих сыр», вызвал «ажиотажные продажи». Местные производители «с трудом успевают за таким спросом», добавил Шестов. Он сказал также, что ответное продэмбарго со стороны России дало мощнейший толчок для развития сырной индустрии в стране.

Появились частные отечественные сыроварни, выпускающие качественную продукцию, которая составляет конкуренцию импортным товарам, считает Шестов.

Продуктовое эмбарго в России действует с 2014 года, оно стало ответом на санкции западных стран после присоединения Крыма. В списке находятся фрукты, овощи, мясная и молочная продукция. В первый раз контрсанкции были введены на год, но позднее они неоднократно продлевались, а список продуктов пересматривали.

В прошлом году посол Италии в России Паскуале Терраччано назвал технической ошибкой включение пармезана в список продуктов, запрещенных к ввозу в рамках режима контрсанкций. Он просил вернуть в страну этот вид сыра.