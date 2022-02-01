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Президента Словакии обвинили в действиях под влиянием США

Экс-премьер Фицо: президент Словакии Чапутова и правительство находятся под влиянием США
Зузана Чапутова

Зузана Чапутова. Фото: Reuters

Экс-премьер Словакии и лидер партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что президент страны Зузана Чапутова и члены правительства действуют под влиянием США, сообщает ТАСС.

Фицо оценил заявление Чапутовой, которое она сделала ранее 1 февраля, о необходимости укрепления восточного фланга НАТО. Бывший премьер страны заявил, что она и правительственные политики находятся под влиянием администрации США . Он обвинил власти Словакии в том, что они «игнорируют элементарные факты».

«Президент продолжает свою политику устрашения и игнорирует мнение общественности. Чапутовой необходимо приблизить к реальности свои одноцветные американские позиции и заняться действительными проблемами Словакии», — заявил он.

Фицо добавил, что настоящей проблемой страны является не потенциальная угроза со стороны России, а безудержный рост цен и неспособность правительства Словакии решать проблемы страны.

Ранее сообщалось, что словаки посчитали США и НАТО виновными в эскалации ситуации на Украине. Такое мнение выразили 44 процента граждан страны.

Марина Совина
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