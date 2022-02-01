В Совфеде одобрили рекомендацию о максимальном переводе сотрудников на удаленку

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев одобрил рекомендацию Минтруда России о максимальном переводе сотрудников на удаленный режим работы. Его комментарий приводится на RT.

Он подчеркнул, что к подобным призывам необходимо прислушиваться, поскольку в России зарегистрирован ощутимый подъем заболеваемости коронавирусом.

«Сейчас самое главное — уберечь людей, их здоровье. И делать это надо таким образом, чтобы их доходы не снижались», — пояснил Варфоломеев.

Сенатор уверен, что увеличение темпов вакцинации может наладить эпидемиологическую ситуацию в России.

Накануне Минтруд России рекомендовал работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников. В ведомстве пояснили, что число сотрудников, которых можно перевести на дистанционный режим, может определить сам работодатель, исходя из возможностей организации.