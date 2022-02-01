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Суд арестовал организатора несостоявшихся беспорядков в Киеве

Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемого в подготовке массовых беспорядков

Фото: mvs.gov.ua

Печерский районный суд Киева арестовал экс-полковника полиции, ветерана АТО Юрия Голубана, которого подозревают в подготовке массовых беспорядков в столице и регионах. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Подозреваемый в организации несостоявшегося майдана Голубан работал в украинской системе МВД и был награжден орденом «За заслуги» III степени бывшим президентом Украины Петром Порошенко, отмечает портал NV.ua. В зоне АТО в Донбассе он воевал в составе добровольческого батальона «Киев-1».

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В 2017 году Голубан участвовал в политических акциях в здании парламента и заблокировал его работу из-за инцидента на блокпосту в Славянске, где у местных полицейских возник конфликт с экс-депутатом Рады Владимиром Парасюком.

В понедельник, 31 января, украинские власти сообщили, что смогли предотвратить массовые беспорядки в городах страны. Правоохранители задержали группу людей, которые планировали привлечь к противоправным действиям около 5000 человек. Позже появилось видео, на котором организаторы якобы обсуждают детали плана.

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Алиса Реброва
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