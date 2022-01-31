Появилось видео разговора организаторов несостоявшихся беспорядков в Киеве

В сети появилось видео разговора двух мужчин, планировавших массовые беспорядки в Киеве. Ролик был опубликован на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

На видео двое мужчин, лица которых скрыты, обсуждают детали акции, которая должна была пройти на улице Банковой в понедельник, 31 января. Собеседники говорят об очередности действий — когда протестующим нужно поджечь шины, столкнуться с полицией и разыграть ранение с помощью бутафорской крови.

Ближе к концу видео в помещение врывается спецназ и задерживает организаторов несостоявшихся беспорядков.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали группу лиц, которая, как утверждают в Нацполиции, готовила массовые беспорядки в стране. Отмечается, что подозреваемые собиралась устроить акции с участием 5000 человек. Кроме того, они заранее подготовили бутафорскую кровь, которая должна была «пролиться» у активистов во время драк с полицией.