В США заявили о «точке прорыва» в обогащении урана

Иран в течение нескольких недель способен достичь «точки прорыва» в обогащении урана. Об этом сообщил представитель госдепартамента США в ходе телефонного спецбрифинга, его цитирует РИА Новости.

«На мой взгляд, справедливо будет сказать, что, когда речь заходит о способности Ирана получить достаточное количество материала, необходимого для боезаряда, то речь идет о неделях, а не месяцах», — сообщил сотрудник американского дипведомства.

Иран заявил о намерении обогащать уран до 60 процентов после диверсии на ядерном объекте в Натанзе, которая произошла 11 апреля. Сообщалось, что мощный взрыв привел к разрушению хорошо защищенной внутренней электросистемы, которая обеспечивала работу обогащающих уран центрифуг.

Иран и крупные ядерные державы пытаются возобновить сделку 2015 года о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), согласно которой Тегеран ограничивал свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН.