Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение из-за возможности появления смерчей над Черным морем. О надвигающейся опасности россиянам сообщили на сайте ведомства.

«До конца дня 1 февраля 2022 года на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем», — говорится в сообщении.

В случае возникновения и выхода смерча на сушу местным жителям и туристам порекомендовали остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов и заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла спасатели посоветовали использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.

Ранее в январе российских туристов, игнорирующих сильный шторм на море, едва не смыло огромной волной. Инцидент, попавший на видео, вызвал возмущение пользователей сети. Двое мужчин, несмотря на непогоду и шторм на море, отправились на пляж с металлоискателями.