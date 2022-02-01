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Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за возможного появления смерчей

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение из-за возможности появления смерчей над Черным морем. О надвигающейся опасности россиянам сообщили на сайте ведомства.

«До конца дня 1 февраля 2022 года на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем», — говорится в сообщении.

В случае возникновения и выхода смерча на сушу местным жителям и туристам порекомендовали остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов и заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла спасатели посоветовали использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.

Ранее в январе российских туристов, игнорирующих сильный шторм на море, едва не смыло огромной волной. Инцидент, попавший на видео, вызвал возмущение пользователей сети. Двое мужчин, несмотря на непогоду и шторм на море, отправились на пляж с металлоискателями.

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Валентина Процкова
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