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Джонсон посетит Киев для демонстрации поддержки Украине

Пресс-служба Джонсона: визит премьера в Киев станет демонстрацией поддержки Украины
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media / Globallookpress.com

Визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев станет демонстрацией поддержи Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу британского премьера.

«Премьер министр отправляется в Киев в качестве демонстрации поддержки Украины», — сообщила в ведомстве. Британский премьер обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским «враждебную активность» России, а также дальнейшую стратегическую поддержку Украины Великобританией.

Сообщается, что на этой неделе Джонсон также планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и другими лидерами.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко анонсировал визит в Киев 1 февраля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. «По моим данным, уже завтра в Украину приезжает премьер Великобритании Борис Джонсон. В то же время с рабочим визитом здесь будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий. Есть вероятность, что они подпишут декларацию относительно нового союза», — заявил Гончаренко.

Марина Совина
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