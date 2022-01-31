Вице-президент комитета ПАСЕ анонсировал визит Джонсона в Киев 1 февраля

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, которого в конце января избрали вице-президентом комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по миграции, беженцам и народонаселению, анонсировал визит в Киев 1 февраля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом он написал 31 января в Telegram.

«По моим данным, уже завтра в Украину приезжает премьер Великобритании Борис Джонсон. В то же время с рабочим визитом здесь будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий. Есть вероятность, что они подпишут декларацию относительно нового союза», — заявил Гончаренко.

Ранее Kyodo News со ссылкой на свои источники сообщило, что Джонсон отменил визит в Японию, который был запланирован на середину февраля, из-за обострения ситуации вокруг Украины. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 30 января заявила, что приедет на Украину в ближайшие дни.

Кроме того, стало известно о планах Лондона ввести санкции против энергетических компаний из РФ в случае эскалации конфликта между Россией и Украиной.