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Великобритания задумала ввести санкции против российских энергокомпаний

Times: Британия введет санкции против лиц, обладающих для РФ «стратегической значимостью»

Фото: Shutterstock

В случае эскалации конфликта между Россией и Украиной Великобритания готовится ввести свои санкции против российской стороны. Как сообщает The Times, санкции могут быть введены против российских энергетических компаний.

Источники газеты сообщили, что Лондон готовит план заморозить активы организаций и людей, которые обладают «стратегической значимостью» для России. О ком именно идет речь, пока не уточняется, однако известно, что проект о санкциях представят парламенту уже 31 января. Новые ограничения подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.

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Как говорила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, у российских олигархов в Лондоне могут отобрать собственность.

Ранее в январе представители Белого дома заявили, что руководство США передумало вводить санкции против президента России Владимира Путина, так как это создало бы «технические трудности». Со своей стороны в Евросоюзе объявили, что продвинулись в подготовке новых санкций против Москвы. Эти меры нанесут российской экономике и финансовой системе серьезный ущерб, указал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Платон Щукин
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