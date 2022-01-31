В Евросоюзе раскрыли подробности новых санкций против России

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продвинулся в вопросе подготовки новых санкций против Москвы. Эти меры нанесут российской экономике и финансовой системе серьезный ущерб, раскрыл подробности Боррель в своем блоге.

По его словам, ЕС рассматривает ограничения в сфере экспортного контроля. Они будут иметь более долгосрочный эффект и лишат Россию товаров, необходимых «для реализации ее стратегических амбиций». Он добавил, что Евросоюз должен быть готов к возможной неудаче дипломатии. «Мы рассматриваем все варианты и сценарии, в том числе работаем с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить их», — отметил дипломат.

Ранее Боррель раскритиковал решение России запретить въезд некоторым представителям ЕС. Он объяснил, что запрет на въезд по принципу паритета не имеет юридического обоснования. По его словам, данные меры непрозрачны. Боррель также отметил, что они повлекут за собой соответствующую реакцию.

Россия продолжает нагнетать обстановку напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации Жозеп Боррель Глава дипломатии ЕС

Российский ответ

28 января Москва расширила список официальных лиц Европейского союза, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщалось на сайте МИД России.

«Российские ответные меры коснулись в первую очередь руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают», — говорилось в сообщении. В список вошли силовики, политики и чиновники Евросоюза.

В МИД также заявили, что Европейский союз продолжает неправомерную, деструктивную и бессмысленную политику односторонних ограничений и всем попавшим под ограничения европейцам вменяется «персональная ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ».

«Предлагаем Брюсселю прислушаться к все более активно звучащим голосам здравомыслящих европейцев, призывающим отказаться от подрывающей международное право и заведомо тупиковой санкционной политики», — заключили в министерстве иностранных дел в Москве. Соответствующую ноту направили в Представительство Европейского союза в России.

Разногласия в вопросе санкций

В Евросоюзе возникли разногласия относительно пакета санкций против России в случае гипотетической атаки против Украины. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Все государства — члены ЕС согласны с тем, что Украина должна сохранять свой суверенитет», — сказал он. При этом политик отметил, что основные разногласия вызывает вопрос о масштабах возможных санкций или оказания военной поддержки Украине. «Нам нужен сильный голос, а не много расходящихся голосов», — заявил польский премьер. Моравецкий подчеркнул, что не ждет, что Германия «втянется в этот конфликт», однако если они откажутся помогать Украине, политик попросит правительство страны сказать об этом во всеуслышание.

Власти США заявили, что начинают рассматривать Германию как «ненадежного партнера» из-за сдержанной позиции властей ФРГ по вопросу украинского кризиса. Об этом в конфиденциальном письме, направленном в МИД ФРГ, написала посол Германии в США Эмили Хабер.

В Вашингтоне предположили, что позиция Берлина «основана на желании продолжать закупать дешевый природный газ из России». В своем письме Хабер отмечает, что «Германия становится пешкой во внутриполитических дебатах в Вашингтоне». В частности, все чаще критиковать Берлин стали республиканцы.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре заявил, что правительству Германии не стоит поддерживать введение новых санкций Запада против России, и речь идет не только о мерах против энергетического сектора, но и любых других вообще.

30 января в США также пригрозили России санкционным «авансом». Так, глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что Москву ждет превентивное введение ограничений и отметил, что «разрушительные санкции», которые будут способны «сокрушить экономику России», последуют в случае обострения текущей ситуации. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ответ заявила, что Администрация страны считает бессмысленным введение санкций против России до ее вторжения на Украину.