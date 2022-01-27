В бундестаге призвали не поддерживать новые санкции Запада против России

Правительству Германии не стоит поддерживать введение новых санкций Запада против России, и речь идет не только о мерах против энергетического сектора, но и любых других вообще. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре в разговоре с «Лентой.ру».

Комментируя возможность отказаться от российского газа и заменить его другим — например, наладить поставки из Австралии — депутат ответил, что это выйдет дороже. Кроме того, это будет оказывать еще более пагубное влияние на окружающую среду.

«С экономической точки зрения абсурдно заменять безопасные и эффективные поставки газа из России на поставки с другого конца планеты. Дальнейшая диверсификация группы поставщиков имеет смысл только в том случае, если у первоначального поставщика есть проблемы, и их нельзя избежать. Поскольку Россия всегда выполняла свои обязательства по поставкам, в настоящее время я не вижу необходимости в альтернативах», — пояснил Котре.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Германия призывает США и страны Европы сделать исключение для энергетического сектора при введении антироссийских санкций по Украине. При этом собеседники агентства уверены, что исключение не коснется российского газопровода «Северный поток-2». Вашингтон ищет замену российскому газу и обсуждает это с другими потенциальными поставщиками.