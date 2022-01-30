Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Боррель раскритиковал решение России запретить въезд некоторым представителям ЕС

Боррель: решение России запретить въезд ряду политиков ЕС повлечет соответствующую реакцию

Фото6 Monicah Mwangi /Reuters

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что решение Москвы запретить въезд некоторым представителям ЕС по принципу паритета не имеет юридического обоснования. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данные меры меры непрозрачны. Боррель также отметил, что они повлекут за собой соответствующую реакцию. «Таким образом Россия продолжает нагнетать обстановку напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации», — раскритиковал он решение российских властей.

Ранее Москва расширила список официальных лиц Европейского союза, которым запрещен въезд на территорию страны. В российском МИД пояснили, что список пополнили те, кто «несет персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ».

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Друг Куравлева рассказал о последних годах жизни артиста
Боррель раскритиковал решение России запретить въезд некоторым представителям ЕС
Умерла кинокритик Ольга Галицкая
Между курьерами и роботами заметили конкуренцию в Москве
Жириновский предрек уничтожение украинской армии Россией за полчаса
В Госдепе США раскритиковали идею о введении превентивных санкций против России
Надаля заподозрили в употреблении допинга на Australian Open
Ученые рассказали о возможности получить «супериммунитет» против коронавируса
Политолог признал требования России о предоставлении ей гарантий безопасности
Евродепутат заподозрила власти Украины в наркомании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter