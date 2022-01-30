Боррель раскритиковал решение России запретить въезд некоторым представителям ЕС

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что решение Москвы запретить въезд некоторым представителям ЕС по принципу паритета не имеет юридического обоснования. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данные меры меры непрозрачны. Боррель также отметил, что они повлекут за собой соответствующую реакцию. «Таким образом Россия продолжает нагнетать обстановку напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации», — раскритиковал он решение российских властей.

Ранее Москва расширила список официальных лиц Европейского союза, которым запрещен въезд на территорию страны. В российском МИД пояснили, что список пополнили те, кто «несет персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ».