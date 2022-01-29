Москва ввела ответные санкции против Евросоюза

Москва расширила список официальных лиц Европейского союза, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Российские ответные меры коснулись в первую очередь руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают», — говорится в сообщении. Также в список вошли силовики, политики и чиновники Евросоюза.

Европейский союз продолжает неправомерную, деструктивную и бессмысленную политику односторонних ограничений. Всем попавшим под ограничения европейским официальным лицам вменяется «персональная ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ Министерство иностранных дел России

«Предлагаем Брюсселю прислушаться к все более активно звучащим голосам здравомыслящих европейцев, призывающим отказаться от подрывающей международное право и заведомо тупиковой санкционной политики», — заметили в министерстве иностранных дел в Москве. Сообщается, что соответствующая нота направлена в Представительство Европейского союза в России.

Сожаления Евросоюза

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС сожалеет о решении России запретить въезд ряду представителей союза. Его заявление приводится на сайте службы.

Европейский союз выражает сожаление по поводу объявленного в пятницу российскими властями решения о запрете въезда в Россию неустановленному числу представителей государств-членов и учреждений ЕС. Это решение лишено какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию Петер Стано официальный представитель внешнеполитической службы ЕС

В заявлении ЕС также отмечается, что данный шаг Москвы «вызовет соответствующую реакцию». Такой шаг продолжает «подогревать атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации», заключили в ведомстве.

Контрсанкции

В Евросоюзе допустили введение новых санкций против России ввиду ситуации вокруг Украины, а также расширения списка лиц, которым запрещен въезд на территорию России. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии (ЕК), передает РИА Новости.

Поскольку мы готовим санкции, мы готовимся и к возможным контрсанкциям, и по нашим ощущением рынок энергетики — это то, на что нужно обратить пристальное внимание представитель Еврокомиссии

По его словам, сотрудники Евкомиссии на этом фоне оценивают сценарии перебоев в поставках российского газа, а также общаются с другими партнерами для обеспечения газом ЕС.

«Придуманный сценарий нападения»

Несмотря на заявления Запада, в Москве считают неприемлемой даже мысль о военном конфликте между народами России и Украины. Об этом заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, российская сторона неоднократно заявляла, что ни на кого нападать не собирается. Он подчеркнул, что западные кураторы Украины придерживаются другой точки зрения.

Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного им сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир. Когда что-то идет не по плану, они начинают искусственно нагнетать ситуацию: дают команды по эвакуации своих посольств из Киева, наращивают поставки вооружений, еще громче кричат о мифической российской угрозе Алексей Зайцев дипломат МИД России

Ранее Зайцев обращал внимание на то, что Запад пытается рассорить исторически родственные народы России и Украины. Представитель внешнеполитического ведомства уверен: «без так называемой западной "помощи"» конфликт на востоке Украины был бы урегулирован. Представитель ведомства уверен: «без так называемой западной "помощи"» конфликт на востоке Украины был бы урегулирован. Зайцев особо подчеркнул, что Москва ни в коем случае не хочет войны с Киевом.