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Раскрыты планы на ответ Евросоюза в случае введения санкций к РФ

Представитель Еврокомиссии: ЕС готовится к контрсанкциям в случае введения санкций к РФ

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз не исключает новых санкций в отношении России ввиду ситуации вокруг Украины, поэтому готовится к возможным ответным ограничительным мерам, в том числе следит за рынком энергоресурсов. Об этом на брифинге сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК), передает РИА Новости.

«Поскольку мы готовим санкции, мы готовимся и к возможным контрсанкциям, и по нашим ощущением рынок энергетики - это то, на что нужно обратить пристальное внимание», - отметил чиновник.

Еврокомиссия на этом фоне оценивает сценарии перебоев в поставках российского газа, рассказал он. Представители ЕК также общаются с другими партнёрами для обеспечения газоснабжения ЕС.

«Мы продолжим контакты с партнерами и поставщиками Европы по дополнительным действиям, чтобы обеспечить различные маршруты поставок, особенно в случае возможных перебоев при геополитической эскалации», - сказал чиновник.
Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине.

Марина Совина
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