США усомнились в надежности Германии из-за Украины

США начинают рассматривать Германию как «ненадежного партнера» из-за сдержанной позиции властей ФРГ по вопросу украинского кризиса. Об этом говорится в конфиденциальном письме посла Германии в США Эмили Хабер, которое она направила в МИД ФРГ, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

Как пишет издание, документ начинается со слов «Берлин, у нас проблема». В письме подробно описывается, как Берлин дискредитируется в Соединенных Штатах и начинает восприниматься как «ненадежный партнер» из-за позиции по ситуации вокруг Украины. Хабер пишет, что не только СМИ, но и Конгресс США рассматривают ФРГ в качестве тормоза, когда дело доходит до санкций. Кроме того, как отмечает издание, администрация США усомнилась в надежности Германии из-за отказа поставлять оружие Украине.

Как указывает дипломат в письме, Вашингтон полагает, что такая позиция Берлина «основана на желании продолжать закупать дешевый природный газ из России». Издание также указывает, что в своем письме Хабер отмечает, что «Германия становится пешкой во внутриполитических дебатах в Вашингтоне». В частности, все чаще критиковать Берлин стали республиканцы.

Германия зависит от поставок российского газа на 55 процентов, указывал глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек. На фоне обострения отношений России и Запада из-за обсуждения возможного конфликта на Украине США и Евросоюз обсуждают введение санкций против Москвы, которые могут затронуть и сырьевой экспорт.

По данным СМИ, Германия попросила власти США сделать исключение для энергетической отрасли, опасаясь срыва поставок. Вашингтон в свою очередь активизировал работу по поиску альтернативы российскому газу для европейских стран. Речь может идти, в частности, о поставках из Катара и Австралии, однако эксперты полагают, что таких объемов для полноценной замены не хватит.