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В США пригрозили России санкционным «авансом»

Сенатор США Менендес заявил о возможности ввести часть санкций в отношении России авансом

Фото: Susan Walsh / Reuters

Часть санкций в отношении России, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, могут быть введены «авансом». Об этом глава международного комитета сената США Роберт Менендес рассказал в интервью телеканалу CNN.

Он пригрозил России превентивным введением подобных мер и отметил, что «разрушительные санкции», которые будут способны «сокрушить экономику России», последуют в случае обострения текущей ситуации.

При этом Менендес заявил, что выступает за сохранение в качестве ограничительной меры возможности отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT.

В декабре Роберт Менендес сообщал о разработке «матери всех санкций» на случай вторжения России на Украину. По его словам, данный санкционный пакет будет носить беспрецедентный характер.

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Варвара Кошечкина
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