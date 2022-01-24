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Новый вице-президент комитета ПАСЕ от Украины оскорбил делегата от России

Новый вице-президент комитета ПАСЕ от Украины Гончаренко резко высказался в адрес Толстого
Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко. Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Новый вице-президент комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по миграции, беженцам и народонаселению от Украины Алексей Гончаренко оскорбил главу делегации России Петра Толстого. Выпады в адрес политика депутат Верховной Рады разместил в своем Telegram-канале, обращаясь при этом к Толстому на русском языке.

Так, к одной из записей Гончаренко прикрепил скриншот с лицом российского делегата и подписал его следующим образом: «Лицо Петруши Толстого, когда он узнал, что я вице-президент, а он нет. И это только начало. Дальше, как и обещал, будешь главой делегации в Гааге».

За прошедший день украинский депутат делал несколько грубых выпадов в адрес российского политика. Так, Гончаренко заявлял, что Толстой «снова начал кудахтать о том, что Россию ущемляют». Кроме того, политик назвал вице-спикера Госдумы «диктаторской прислугой» и обратился к нему с фразой «чаю мне завари да сахарку не жалей».

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В понедельник, 24 января, депутаты из Литвы и Украины оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ. Протесты будут переданы в соответствующие комитеты. Дебаты по вопросу полномочий российской делегации в ПАСЕ предложено провести 26 января.

Алексей Гончаренко известен своими антироссийскими высказываниями. Например, он был инициатором акции, в рамках которой в Киеве вывесили плакаты с изображением гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы и призывом идти «на Москву». Кроме того, новый вице-президент комитета ПАСЕ обещал «упаковать в СИЗО» экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую и объявил о «начале возвращения» Кубани на Украину. При этом у депутата есть магазин фирменного мерча, где среди прочего можно приобрести футболку с надписью «Кубань — наша!» на фоне флага Украины, «Антисептик от кремлевской заразы», а также спички «Кремль пылает».

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Варвара Кошечкина
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