На Украине разместили билборды с призывом Мазепы «идти на Москву»

Активисты разместили на улицах Полтавы большие билборды с изображением гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы и призывом идти «на Москву». Сообщение об этом появилось в Telegram-канале депутата Верховной Рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.

По словам политика, он сам выступил инициатором акции и решил с помощью билбордов, призывающих к наступлению на российскую столицу, поздравить полтавчан с днем города. «Развесил на улицах билборды с важным напоминанием — Полтавская битва не завершена», — написал Гончаренко. Украинец понадеялся, что у «российских пропагандистов» «пригорит» от его задумки.

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Он также отметил, что именно под Полтавой начался «путь к независимости Украины», в том числе благодаря Мазепе, который перешел на сторону Швеции во время Северной войны. «А Российская империя начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории. Наша борьба против этого продолжается до сих пор», — заверил депутат.

Иван Мазепа, будучи гетманом Войска Запорожского и сподвижником русского императора Петра I, перешел на сторону Швеции вместе с лояльными казацкими частями после серии военных поражений в начале Северной войны. Узнав об этом, царь приказал изготовить для предателя орден Иуды в единственном экземпляре. Русской православной церковью Мазепа был предан анафеме. После поражения шведов под Полтавой в 1709 году гетман бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры.

В июле 2021 года бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Украина должна быть готова победить Россию после того, как та ослабеет. Он заверил, что подходящий для Киева момент может наступить в течение 10-15 лет, но пока республике необходимо демонстрировать приверженность к возвращению спорных территорий мирным путем.