Главномандующего ВСУ призвали «не трусить» и штурмовать Кремль на танке

Главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному следует держать свое слово и осуществить попытку штурма Кремля на танке. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрин, сообщает РИА Новости.

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О своем желании «прокатиться на танке по Красной площади и Арбату» Залужный заявил в эфире украинского телевидения 4 сентября. Командующий указал, что сделает это аккуратно, так как Кремль является памятником.

«Ему подчинен не один танк, поэтому может сесть и ехать на Красную площадь, если он считает это возможным. Не надо об этом кричать, как [бывший министр обороны Украины Валерий] Гелетей о параде в Севастополе, это закончилось Иловайском», — отреагировал Шуфрин на его слова. Он призвал главкома «не трусить» и осуществить свою мечту. В противном случае, по мнению депутата, военному следует замолчать и вернуться к свои обязанностям.

Ранее бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Украина должна быть готова победить Россию после того, как та ослабнет. Он заверил, что подходящий момент для Киева может наступить в течение 10-15 лет, но пока республике необходимо демонстрировать приверженность к возвращению территорий мирным путем.