В Госдуме назвали «ахинеей» желание главкома ВСУ прокатиться на танке по Москве

Депутат Госдумы Белик пригрозил ссылкой главкому ВСУ за желание кататься на танке в Москве

Главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному, желающему прокатиться по Красной площади на танке, придется воспользоваться в Москве такси, либо проехаться в автозаке, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

По его словам, в Москве ездят исключительно отечественные танки, а чужих — «отродясь не было». Поэтому российский депутат назвал украинскому политику два варианта передвижения по столице. В первом случае он рекомендовал ему поймать такси как частное лицо, во втором — пригрозил ссылкой.

А если вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке — в трибунал, а оттуда в Магадан Дмитрий Белик О желании украинского политика проехать по Москве

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Российский депутат считает, что чиновники из Киева постоянно дают обещания. Он привел в пример заявления украинских политиков, когда они хотели организовать парады в Севастополе и Ялте. «Они как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит», — объяснил он. Белик посоветовал «хвастуну» Залужному перестать «лелеять несбыточные мечты» и «не замахиваться на Москву».

Проехать по Красной площади и Арбату

В субботу, 4 сентября, в эфире «Пятого канала» главнокомандующий украинской армии признался, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади. Одна из телезрительниц спросила у Залужного, хочет ли он проехаться на танке по Красной площади. Тот ответил утвердительно. «Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже», — отметил Залужный. При этом он добавил, что по главной площади Москвы надо ездить аккуратно, так как «это памятник».

Украинская сторона часто говорит и «борется» с якобы существующей «российской агрессией». Москва неоднократно отмечала, что не вмешивается в дела других государств, и никакой агрессии не существует.

Новый главнокомандующий

Залужный стал главнокомандующим армии Украины в августе 2021 года, сменив на этом посту Руслана Хомчака. Последнего президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 27 июля. Как отметили в администрации украинского лидера, причиной такого решения стали конфликты между министерством обороны и руководством ВСУ, которые отражались на состоянии украинских войск.

Агрессия

Несмотря на то, что Киев постоянно жалуются на якобы существующую агрессию со стороны России, украинские политики уже не в первый раз «целятся» на Москву и хотят добраться до нее на танке. К примеру, в 2017 году лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко забрался на танк и объявил, что поедет «до Москвы».

В 2018 году бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил украинцам, стремящимся поехать в Россию, взять автомат и завоевать Москву.

В июле 2021 года на Украине пообещали «отправить Россию в нокаут». Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Украина должна быть готова победить Россию после того, как та ослабнет.

