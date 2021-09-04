Главнокомандующий ВСУ захотел проехаться по Красной площади на танке

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, что хочет проехаться на танке по центру Москвы. Такое заявление он сделал в эфире украинского «Пятого канала».

Одна из телезрительниц спросила у Залужного, хочет ли он проехаться на танке по Красной площади. Тот ответил утвердительно, добавив, что желает проехаться и по Арбату. «Но аккуратно, потому что это памятник», — добавил он.

Залужный стал главнокомандующим ВСУ в конце июля после того, как президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Руслана Хомчака.

Ранее бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Украина должна быть готова победить Россию после того, как та ослабнет. Он считает, что подходящий момент для Киева может наступить в течение 10-15 лет. До этого Украине необходимо демонстрировать приверженность к возвращению территорий мирным путем и одновременно укреплять вооруженные силы, считает Кривонос.