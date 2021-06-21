Украинский генерал предложил способ «перехитрить» Россию

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бывший депутат Верховной Рады Вилен Мартиросян предложил способ «перехитрить» Россию, передает РИА Новости.

По словам Мартиросяна, президент страны Владимир Зеленский должен «во что бы то ни стало» найти общий язык с российским лидером Владимиром Путиным.

Генерал ВСУ отметил, что отношения России и США постепенно улучшаются, поэтому Зеленскому нужно прислушиваться к позиции американского президента Джо Байдена. «Надо найти ту черту, чтобы Путин тоже помогал и работал на Украину», — отметил Мартиросян.

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По его мнению, Россия обязана восстановить Украину, которая после этого станет независимой от любых крупных игроков, сохранив дружеские отношения со всеми.

Он призвал «день и ночь думать, как приблизить врага» к себе. «Сделать так, чтобы он иногда своей хитростью — тем более наш президент хитромудрый, — чтобы он, наоборот, переиграл Путина, чтобы во что бы то ни стало спасти Украину», — сказал Мартиросян.

Он добавил, что только так можно сохранить страну, поэтому народ должен объединиться и потребовать этого от Зеленского.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Байденом. По его словам, президент Украины должен быть твердым и последовательным.