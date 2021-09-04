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Главнокомандующий ВСУ захотел проехаться по Красной площади на танке
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В Госдуме призвали Киев оставить несбыточные мечты о танках на Красной площади

Депутат Госдумы Белик: главнокомандующий ВСУ лелеет несбыточные мечты о танках в Москве
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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Новый главнокомандующий украинской армии (ВСУ) Валерий Залужный, захотевший проехаться на танке по Красной площади, лелеет несбыточные мечты, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

Он призвал его оставить мечты о танках на Красной площади. По его словам, проехать по улицам Москвы украинский политик может только двумя способами. Он может воспользоваться такси как частное лицо, либо «прокатиться» по столице в автозаке как военный преступник, объяснил он. «Они как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит», — отметил Белик. Депутат перечислил другие обещания украинских политиков, провести парад в Севастополе и Ялте, и обвинил их в том, что они «замахнулись» на Москву.

По его словам, украинские политики не знают истории. Он напомнил им, что по Москве всегда ездили только российские танки, а чужих «отродясь не бывало». «Вот только в нашей боевой машине этому хвастуну места не найдется, пусть такси берет, а если вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке — в трибунал, а оттуда в Магадан», — подчеркнул Белик.

Ранее Залужный подчеркнул, что хочет проехаться на танке по Красной площади и Арбату. Он стал главнокомандующим армии Украины в конце июля после того, как президент страны Владимир Зеленский отправил в отставку Руслана Хомчака.

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