В ПАСЕ воспротивились российской делегации

В Парламентской ассамблее Совета Европы оспорили полномочия делегации России, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на открытии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 24 января было подано два протеста в отношении полномочий делегации РФ — от депутатов Эмануэлиса Зингериса и Евгении Кравчук из Литвы и с Украины соответственно. Они воспротивились россиянам, поскольку на первом заседании в году все делегации направляют заявки на участие в работе ассамблеи в течение 12 месяцев. В первый день сессии полномочия делегаций подтверждаются автоматически, если со стороны членов ПАСЕ не поступают возражения.

За инициативу Зингериса проголосовали 49 участников сессии, за инициативу Кравчук — 47, при необходимом минимуме в 30 голосов из пяти разных национальных делегаций.

Протесты будут переданы в соответствующие комитеты. Дебаты по вопросу полномочий российской делегации в ПАСЕ предложено провести 26 января.

