Премьер Великобритании отменил визит в Японию из-за Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил свой готовящийся визит в Японию. Об этом сообщает Kyodo News, передает ТАСС.

По данным источников японского издания в правительстве, поездка Джонсона была запланирована на середину февраля. Тем не менее, британская сторона уведомила Токио об отмене визита из-за обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс раскрыла сроки своего визита на Украину. «Жду поездки на Украину на этой неделе для оказания поддержки», — отметила британский дипломат в социальных сетях.

