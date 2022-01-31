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Премьер Великобритании отменил визит в Японию из-за Украины

Kyodo News: премьер-министр Великобритании Джонсон отменил визит в Японию из-за Украины
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Carl Recine / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил свой готовящийся визит в Японию. Об этом сообщает Kyodo News, передает ТАСС.

По данным источников японского издания в правительстве, поездка Джонсона была запланирована на середину февраля. Тем не менее, британская сторона уведомила Токио об отмене визита из-за обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс раскрыла сроки своего визита на Украину. «Жду поездки на Украину на этой неделе для оказания поддержки», — отметила британский дипломат в социальных сетях.

Марина Совина
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