Считающая себя волком трансгендерная женщина пожаловалась на непонимание

Идентифицирующая себя как волк трансгендерная женщина из американского города Сиэтл, штат Вашингтон, пожаловалась на непонимание окружающих. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летняя Найя Оками из американского города Сиэтл, штат Вашингтон, считает себя волком Британской Колумбии и относит себя к субкультуре азеркинов териан — тех, кто чувствует, что у них душа скорее животного, чем человека.

Она начала идентифицировать себя как животное с юного возраста. Американка стала изучать волков и постоянно мечтала превратиться в одного из них. «Тогда у меня была мечта быть волком, мне постоянно это снилось. В некоторых снах я была наблюдателем, в других — сама вела себя как волк», — рассказала женщина. Сначала Оками стала известна в соцсетях как трансгендер. Спустя два года года она заявила подписчикам, что официально изменила свой пол на женский. Несмотря на то, что иногда она лает и воет как волк, женщина настаивает на том, что с физической точки зрения она человек, и у нее есть серьезная работа, хотя духовно она ощущает себя животным.

Она работает расследователем в некоммерческой организации, но иногда уходит в лес, чтобы поддерживать связь со своей животной сущностью. Ее волчья личность выражается в повседневной жизни попытками объединить повседневные задачи с духовными миссиями. «Например, я занимаюсь расследованиями работорговли и педофилии и часто шучу, что я волк, который охотится на добычу», — пояснила она.

«Думаю, многие люди имеют неправильное представление о том, что я физически считаю себя волком, но, очевидно, это не так. У меня серьезная работа, я оплачиваю счета и налоги, а таким образом я духовно выражаюсь», — подчеркнула американка.

Оками рассказала, что в студенческие времена вела себя гораздо более экспрессивно: она выла и издавала прочие волчьи звуки. Теперь она ведет себя более сдержанно.

Ранее сообщалось, что трансгендерная женщина ограбила банк в штате Миссисипи, США, ради пластической операции в Мексике и села в тюрьму на 15 лет.