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Стало известно о возможной переброске 2,5 тысячи американских военных в Польшу

США могут перебросить в Польшу еще 2,5 тысячи солдат из 8,5 планируемых на Европу

Фото: Bryan Woolston / Reuters

США могут перебросить в Польшу еще 2,5 тысячи солдат из 8,5 тысячи военных, которых планировали направить в Восточную Европу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Бюро национальной безопасности республики Павла Солоха.

Он рассказал о возможной подготовке к переброске более 8,5 тысяч американских солдат в Европу, о которой заявили в Вашингтоне. «У нас, по всей видимости, окажутся дополнительно около 2,5 тыс. солдат», — предположил Солох.

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В настоящее время в Польше расквартированы около 5,5 тысячи американских солдат, отмечают РИА Новости.

При этом еще 31 января представитель Пентагона опроверг начало переброски войск США в Европу. По его словам, 8,5 тысячи военных, которые ранее получили приказ быть готовыми к отправке на усиление «восточного фланга» НАТО, представляют собой вклад США в коллективные силы быстрого реагирования.

Виктория Кондратьева
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