В Пентагоне заявили об отсутствии приказа о переброске войск США в Европу

Представитель Пентагона Джон Кирби опроверг начало переброски войск США в Европу. Он сообщил, что ведомство пока не получало приказ, его цитирует РИА Новости.

«Они не получали приказа о развертывании. Им приказали быть готовыми в более сжатые сроки на случай, если альянс решит задействовать (силы — прим "Ленты.ру")», — сказал Кирби на брифинге.

По его словам, 8,5 тысячи военных, которые ранее получили приказ быть готовыми к отправке на усиление «восточного фланга» НАТО, представляют собой вклад США в коллективные силы быстрого реагирования. Также Кирби уточнил, что президент США Джо Байден мог говорить о дополнительных контингентах для развертывания на основе договоренностей с отдельными странами. «У меня нет конкретных заявлений относительно того, сколько их, откуда и в какую страну или какие страны они могут отправиться», — заключил представитель Пентагона.

Ранее в январе Байден заявил, что намерен в ближайшее время перебросить войска в восточноевропейские страны НАТО, а Минобороны Украины анонсировало прибытие 45 американских самолетов с американским оружием на сумму 200 миллионов долларов, в том числе средствами оборонного характера: боеприпасами, средствами контрбатарейной борьбы, противотанковыми средствами, стрелковым вооружением. Кроме того, в оборонном ведомстве напомнили, что правительства Польши и прибалтийских стран также решили предоставить Украине материально-техническую помощь в 2022 году.

25 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс может продолжить наращивать присутствие на восточном фланге Европы, включая возможное размещение дополнительных боевых групп.