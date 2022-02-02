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Россияне массово бросились искать авиабилеты в три страны в феврале

«Туту.ру»: россияне массово заинтересовались авиабилетами в Армению, Турцию и Узбекистан

Фото: Unsplash

Россияне массово заинтересовались поездками по трем заграничным направлениям в феврале — туристы активно искали авиабилеты в Армению, Турцию и Узбекистан. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным экспертов, самым популярным городом стал Ереван. Стоимость авиабилетов из Москвы начинается от 4,1 тысячи рублей в одну сторону. Также россияне бросились искать билеты в другой город Армении — Гюмри, куда можно улететь минимум за 3,6 тысячи рублей.

На втором месте расположился Стамбул. Цены на перелет из Москвы стартуют от 4,8 тысячи рублей. Кроме того, путешественники интересуются билетами в Анталью — отправиться на популярный курорт можно за 4,9 тысячи рублей.

Замыкает тройку лидеров Узбекистан — отдельно аналитики выделили интерес россиян к Ташкенту, Самарканду, Ургенчу, Фергане и Бухаре. Минимальная стоимость билетов в указанные города варьируется от 3,1 до 3,5 тысячи рублей.

Ранее аналитики сервиса OneTwoTrip назвали самые дешевые заграничные направления для отдыха в феврале. Так, бюджетные авиабилеты можно приобрести в Египет — 20 тысяч рублей за перелет туда-обратно. Проживание в отеле категории «три звезды» обойдется в 2,1 тысячи рублей за ночь.

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Мария Гейн
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