Названы самые дешевые заграничные направления для путешествий в феврале

Дешевле всего в феврале россиянам обойдется отдых в Египте. Выгодные заграничные направления для путешествий в последнем месяце зимы назвали аналитики сервиса OneTwoTrip, передают «Известия».

Самый дешевый перелет в Египет туристы могут приобрести от 20,5 тысячи рублей из Москвы и обратно. Проживание в отеле категории «три звезды» обойдется в 2,1 тысячи рублей за ночь. На втором месте — ОАЭ. Таким образом, стоимость возвратного билета в Дубай составит от 24,7 тысячи рублей, сутки в гостинице — от 3,4 тысячи рублей.

Третье место занимает Шри-Ланка, куда можно добраться в среднем за 37,6 тысячи рублей. Ночь в отеле обойдется одному туристу в четыре тысячи рублей. Далее следует Таиланд — авиабилет из Москвы и обратно стоит в феврале в среднем 44,2 тысячи рублей, а проживание в трехзвездочной гостинице — около трех тысяч рублей. Замыкают пятерку лидеров Сейшелы: так, стоимость перелета на острова из столицы начинается от 44,7 тысяч рублей в обе стороны, за сутки в отеле категории «три звезды» придется заплатить 10,3 тысячи рублей.

Также в список самых теплых направлений для отдыха в феврале попали Мальдивы (авиабилет туда-обратно от 48,2 тысячи рублей), Мексика (64,2 тысячи рублей), Доминикана (68,6 тысячи рублей), Бразилия (80,7 тысячи рублей) и Куба (89 тысяч рублей).

Ранее в январе россияне раскрыли, куда они хотят отправиться в путешествие с 1 по 28 февраля. 63 процента клиентов интересуются авиарейсами по России, а остальные планируют отправиться за границу. Самым привлекательным внутренним направлением стала Москва, второе место занимает Сочи, на третьем разместился Санкт-Петербург.